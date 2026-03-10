Соседка с лопатой довела омичку до операции и лишилась прицепа

В Омске судебные приставы взыскали 150 тысяч рублей с дачницы, которая в порыве гнева вооружилась штыковой лопатой и напала на соседку. Об этом сообщили в ГУФССП России по Омской области.
Инцидент произошел на территории СНТ «Электро» в микрорайоне Осташково. Между женщинами внезапно вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. Соседка, как выяснилось позже, подошла к вопросу основательно.
«Действия злоумышленницы включали хватание за одежду, надетую на омичку, нанесение ссадин в области груди пальцами левой руки, а также использование штыковой лопаты в качестве оружия — один удар в область левой кисти и не менее трех ударов в область левого бедра. В результате нападения гражданка получила физическую боль и телесные повреждения, ей потребовалась операция», — рассказали в ведомстве.
Как сообщили приставы, медицинская экспертиза квалифицировала вред как средней тяжести. Помимо травм, пострадавшая до сих пор жалуется на головные боли, головокружение и тошноту — последствия перенесенного стресса.
Ранее суд признал нападавшую виновной по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того, с нее постановили взыскать в пользу потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому округу. В ведомстве отметили, добровольно раскошеливаться осужденная не спешила, поэтому приставы применили меры принудительного характера. Выяснилось, что у неплательщицы имеется прицеп к легковому автомобилю — на него наложили запрет на регистрационные действия. Также арестовали счета должницы.
Меры возымели эффект: деньги с соседки взыскали в полном объеме. Теперь пострадавшая может компенсировать расходы на лечение и моральный ущерб, а боевая лопатка, надо полагать, отправлена на покой.