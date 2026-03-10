Соседка с лопатой довела омичку до операции и лишилась прицепа

«Действия злоумышленницы включали хватание за одежду, надетую на омичку, нанесение ссадин в области груди пальцами левой руки, а также использование штыковой лопаты в качестве оружия — один удар в область левой кисти и не менее трех ударов в область левого бедра. В результате нападения гражданка получила физическую боль и телесные повреждения, ей потребовалась операция», — рассказали в ведомстве.