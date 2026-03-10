Омичам посоветовали перед весной установить блокираторы на окна

Проблема выпадения детей из окон остается нерешенной в большинстве регионов России, включая Омскую область. Системные меры защиты работают лишь в нескольких субъектах, сообщают наши коллеги из Sibdepo.ru со ссылкой на «Абзац».
В Москве блокиратор для окон входит в подарочный набор «Наше сокровище», который выдают после рождения ребенка. В Московской области такие устройства предоставляют малообеспеченным семьям. В остальных регионах уполномоченным по правам детей, сотрудникам МЧС и МВД приходится ограничиваться просветительской работой.
Родителям напоминают о необходимости устанавливать замки или съемные ручки, но статистика показывает, что таких мер недостаточно. В конце февраля в Санкт-Петербурге полуторагодовалый ребенок выпал из окна 10-го этажа. Малыша спасли прохожие, успевшие растянуть куртку. Выяснилось, что за ребенком присматривал старший брат, но увлекся видеоигрой и не уследил.
Омичам рекомендуют самим заботиться о безопасности: устанавливать блокираторы, не оставлять детей без присмотра и не рассчитывать на москитные сетки, которые не выдерживают вес ребенка.