Омичам посоветовали перед весной установить блокираторы на окна

Родителям напоминают о необходимости устанавливать замки или съемные ручки, но статистика показывает, что таких мер недостаточно. В конце февраля в Санкт-Петербурге полуторагодовалый ребенок выпал из окна 10-го этажа. Малыша спасли прохожие, успевшие растянуть куртку. Выяснилось, что за ребенком присматривал старший брат, но увлекся видеоигрой и не уследил.