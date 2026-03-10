Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни бывший мэр Омска Виктор Шрейдер

Известный политик скончался на 75-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни известный омский политик, бывший мэр Омска Виктор Шрейдер. Виктору Филипповичу было 74 года. Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале нынешний глава города Сергей Шелест.

«Практически весь трудовой путь Виктора Филипповича был связан с Омском. Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внес огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны на рубеже XX и XXI веков. Его имя по праву заслужило благодарную память новых поколений омичей», — написал Сергей Шелест.

Виктор Шрейдер родился 23 февраля 1952 года в селе Новоникольское Татарского района Новосибирской области. Окончил Омский автотранспортный техникум, затем СибАДИ. Его первой значимой должностью в структуре администрации города стал пост главы Центрального района в 1991 году. В 2001 году тогдашний губернатор Омской области Леонид Полежаев назначил Виктора Шрейдера на должность вице-губернатора, в 2004 году он стал первым заместителем председателя правительства Омской области.

В 2005 году Виктор Шрейдер был избран мэром Омска, в 2010 году переизбран на второй срок. В 2011 году ушел в отставку, став депутатом Госдумы от «Единой России». В праймериз 2021 года уже не участвовал.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Виктора Филлипповича. О дате и месте прощания с политиком станет известно позднее.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше