Ушел из жизни бывший мэр Омска Виктор Шрейдер

Ушел из жизни известный омский политик, бывший мэр Омска Виктор Шрейдер. Виктору Филипповичу было 74 года. Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале нынешний глава города Сергей Шелест.
«Практически весь трудовой путь Виктора Филипповича был связан с Омском. Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внес огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны на рубеже XX и XXI веков. Его имя по праву заслужило благодарную память новых поколений омичей», — написал Сергей Шелест.
Виктор Шрейдер родился 23 февраля 1952 года в селе Новоникольское Татарского района Новосибирской области. Окончил Омский автотранспортный техникум, затем СибАДИ. Его первой значимой должностью в структуре администрации города стал пост главы Центрального района в 1991 году. В 2001 году тогдашний губернатор Омской области Леонид Полежаев назначил Виктора Шрейдера на должность вице-губернатора, в 2004 году он стал первым заместителем председателя правительства Омской области.
В 2005 году Виктор Шрейдер был избран мэром Омска, в 2010 году переизбран на второй срок. В 2011 году ушел в отставку, став депутатом Госдумы от «Единой России». В праймериз 2021 года уже не участвовал.
Редакция приносит соболезнования родным и близким Виктора Филлипповича. О дате и месте прощания с политиком станет известно позднее.