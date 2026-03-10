Нерпы Крошик и Шлиссик переехали в уличный бассейн с приходом весны

Весной перед сотрудниками Фонда встала непростая задача перевести Крошика и Шлиссика из уютных теплых помещений на свежий воздух. Каждый из нерп весит приблизительно 80 кг, и поднять этих упитанных ребят оказалось нелегко, поделились впечатлениями сотрудники фонда.