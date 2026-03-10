Ричмонд
ЕС исключил порт Кулеви в Грузии из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ

Евросоюз исключил грузинский порт Кулеви из готовящегося 20-го пакета санкций против России. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

— Изначально планировалось включить кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода «теневого флота» в порт, — говорится в заявлении политика.

По его словам, решение пересмотрели после того, как грузинские власти и оператор порта взяли на себя «несколько обязательств», передает ТАСС.

24 февраля Европейский союз принял решение о продлении на год действующих санкционных ограничений в отношении России.

Тогда глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что руководители министерств иностранных дел стран — участниц объединения обсуждают очередной, 20-й пакет санкций в отношении России, но им вряд ли удастся его утвердить.

До этого сообщалось, что ЕС намерен включить грузинский Кулевский терминал и индонезийский порт Каримун в 20-й пакет санкций. Кроме того, ограничения затронут 43 корабля, якобы связанных с Москвой, и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.

