ЕС исключил порт Кулеви в Грузии из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ

— Изначально планировалось включить кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода «теневого флота» в порт, — говорится в заявлении политика.
По его словам, решение пересмотрели после того, как грузинские власти и оператор порта взяли на себя «несколько обязательств», передает ТАСС.
24 февраля Европейский союз принял решение о продлении на год действующих санкционных ограничений в отношении России.
Тогда глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что руководители министерств иностранных дел стран — участниц объединения обсуждают очередной, 20-й пакет санкций в отношении России, но им вряд ли удастся его утвердить.
До этого сообщалось, что ЕС намерен включить грузинский Кулевский терминал и индонезийский порт Каримун в 20-й пакет санкций. Кроме того, ограничения затронут 43 корабля, якобы связанных с Москвой, и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.