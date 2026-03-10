Аракчи с иронией поблагодарил CENTCOM за признание об использовании HIMARS

«Спасибо центральному командованию США (CENTCOM) за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению», — написал дипломат.
По его словам, скорее всего, именно эта техника и разрушила опреснительную установку на острове Кемш.
Как отметил Аракчи, в таком случае Тегеран оставляет за собой право наносить удары по американским системам в соседних государствах. В конце он добавил, что теперь «никто не должен жаловаться» на атаки со стороны иранских сил.
Ранее KP.RU писал, что в Иране пострадала еще одна школа от ударов Штатов. На сей раз американские солдаты атаковали учебное заведение в городе Хомейн. В данный момент известно, что пострадало здание и рядом находящиеся объекты.