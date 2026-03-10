Ричмонд
Россиянам запретили венчаться в храмах ещё месяц — до Фоминой недели

Венчания в храмах не будут проводиться чуть больше месяца — до праздника Фоминой недели 19 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал иеромонах Макарий (Маркиш), председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что церковное венчание в этот период не совершается, однако в исключительных случаях, например, при командировках или службе на линии фронта, молодожёны могут зарегистрировать брак в ЗАГСе. Позже, когда появится возможность, они смогут совершить венчание в храме.

«Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи — ещё почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь ещё в этом роде — зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности — и совершат венчание», — добавил он.

Фомина неделя, также известная как Антипасха или Красная горка, в 2026 году отмечается 19 апреля, через неделю после Пасхи 12 апреля. Этот праздник завершает Светлую седмицу и посвящён явлению воскресшего Христа апостолу Фоме, который сомневался в Его воскресении.

Ранее россиянам объяснили, как правильно обращаться с молитвой к Матроне Московской. Святая слушает просьбы о самых разных нуждах, однако чаще всего верующие просят её об исцелении от болезней, о создании семьи и о рождении детей.

