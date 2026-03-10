Опасное молоко не попало на прилавки Волгограда

Волгоградские специалисты Россельхознадзора не допустили к продаже партию молока и молочной продукции, которая могла быть опасна для здоровья покупателей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, на площадке одного из местных предпринимателей нашли серьезные нарушения в оформлении ветеринарных документов.