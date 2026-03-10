Маркировка США была на снаряде с места удара по школе в Иране, пишут СМИ

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.