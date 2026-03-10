Волгоградцы тратят больше на продукты, несмотря на рост цен

Волгоградцы стали активнее закупаться продуктами, даже несмотря на увеличение цен. В январе 2026 года оборот розничной торговли Волгоградской области составил 61,6 миллиарда рублей, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.
Жители региона приобрели пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 26,1 миллиарда рублей, что на 0,7% больше, чем год назад. При этом непродовольственных товаров волгоградцы купили на 35,5 миллиарда рублей, продемонстрировав значительный рост в 11,2%. В общих объемах продаж продукты и напитки занимают 42,4%, а непродовольственные товары — 57,6%.
Основной вклад в розничную торговлю вносят крупные предприятия — на них приходится 66,1% всего оборота. Малый и средний бизнес, а также самозанятые граждане обеспечили 30,5% товарооборота. Розничные рынки и ярмарки занимают скромные 3,4% в общем объеме продаж.
Волгоградская область также показывает себя как важный игрок в масштабах Южного федерального округа. Регион обеспечивает 12% от общего оборота розничной торговли ЮФО, который достиг 513,5 миллиарда рублей, что составляет 10,6% от всего российского оборота.