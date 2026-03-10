Волгоградцы тратят больше на продукты, несмотря на рост цен

Жители региона приобрели пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 26,1 миллиарда рублей, что на 0,7% больше, чем год назад. При этом непродовольственных товаров волгоградцы купили на 35,5 миллиарда рублей, продемонстрировав значительный рост в 11,2%. В общих объемах продаж продукты и напитки занимают 42,4%, а непродовольственные товары — 57,6%.