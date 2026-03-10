СМИ: Азербайджан отправил более 30 тонн гуманитарной помощи в Иран

Власти Азербайджана решили отправить гуманитарную помощь Ирану. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в государственном информационном агентстве АзерТАдж.
По данным журналистов, инициатором подобного шага стал президент страны Ильхам Алиев. В соседнее государство помощь доставят автомобили МЧС. Груз включает около 30 тонн продуктов питания и две тонны медикаментов.
При этом еще 7 марта Вооруженные силы Ирана требовали от Баку убрать израильских военных из Азербайджана. С соответствующим призывом выступил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».
Власти Азербайджана также вывезли свой дипломатический персонал из Ирана. По словам главы Министерства иностранных дел страны Джейхуна Байрамова, такое решение принял Ильхам Алиев.
До этого в пресс-службе Минобороны страны сообщили, что Баку даст Тегерану ответ после падения дронов в Нахичевани. Там же добавили, что Азербайджан ставит своим приоритетом защиту территориальной целостности.