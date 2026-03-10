Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Азербайджан отправил более 30 тонн гуманитарной помощи в Иран

Власти Азербайджана решили отправить гуманитарную помощь Ирану. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в государственном информационном агентстве АзерТАдж.

Власти Азербайджана решили отправить гуманитарную помощь Ирану. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в государственном информационном агентстве АзерТАдж.

По данным журналистов, инициатором подобного шага стал президент страны Ильхам Алиев. В соседнее государство помощь доставят автомобили МЧС. Груз включает около 30 тонн продуктов питания и две тонны медикаментов.

При этом еще 7 марта Вооруженные силы Ирана требовали от Баку убрать израильских военных из Азербайджана. С соответствующим призывом выступил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».

Власти Азербайджана также вывезли свой дипломатический персонал из Ирана. По словам главы Министерства иностранных дел страны Джейхуна Байрамова, такое решение принял Ильхам Алиев.

До этого в пресс-службе Минобороны страны сообщили, что Баку даст Тегерану ответ после падения дронов в Нахичевани. Там же добавили, что Азербайджан ставит своим приоритетом защиту территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше