CNN: война на Ближнем Востоке сорвала планы США лишить Индию нефти из России

Попытки США заставить Индию резко сократить закупки российской нефти оказались неудачными из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает CNN. Изначально Индия начала смещать поставки в пользу нефти из стран региона, но блокировка Ормузского пролива перекрыла эти маршруты. В результате Нью-Дели вновь вынуждена закупать российское сырье.
Телеканал отмечает, что администрация США фактически признала невозможность лишить Россию одного из крупнейших и лояльных клиентов. Минфин США выдал Индии лицензию на покупку российской нефти, уже находящейся на танкерах, сроком на 30 дней, включая сделки с нефтепродуктами и сырьем, загруженным до 5 марта. Решение приняли, чтобы снизить давление на мировые рынки нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
Ранее США отменили дополнительные пошлины на индийский импорт в 25%, пытаясь стимулировать отказ от закупок российской нефти, угрожая восстановлением этих мер при продолжении поставок. В МИД Индии подчеркнули, что энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей страны остается приоритетом, а посол РФ в стране Денис Алипов заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.
KP.RU также сообщал, что Дональд Трамп признал существенный скачок цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке и решил отменить часть санкций с некоторых государств. Однако американский лидер не назвал страны, с которых снимет ограничения.