CNN: война на Ближнем Востоке сорвала планы США лишить Индию нефти из России

Телеканал отмечает, что администрация США фактически признала невозможность лишить Россию одного из крупнейших и лояльных клиентов. Минфин США выдал Индии лицензию на покупку российской нефти, уже находящейся на танкерах, сроком на 30 дней, включая сделки с нефтепродуктами и сырьем, загруженным до 5 марта. Решение приняли, чтобы снизить давление на мировые рынки нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.