ИКИ РАН: Мощная вспышка произошла на Солнце, есть вероятность бурь

Вероятность геомагнитных возмущений 10 марта остается невысокой.

Источник: Комсомольская правда

Около полуночи 10 марта на Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка. Хотя общий фон космической погоды был без значимых изменений. Об этом сообщается в Telegram-канале ИКИ РАН.

Отмечается, что событие было локализовано на левом краю Солнца. Потому при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий.

Российские астрономы подчеркивают, вероятность геомагнитных возмущений 10 марта невелика. И такой космический штиль продлится до 14 марта. После этого даст о себе знать воздействие на Землю новой корональной дыры, формирование которой происходит как раз сейчас.

