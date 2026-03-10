ИКИ РАН: Мощная вспышка произошла на Солнце, есть вероятность бурь

Около полуночи 10 марта на Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка. Хотя общий фон космической погоды был без значимых изменений. Об этом сообщается в Telegram-канале ИКИ РАН.
Отмечается, что событие было локализовано на левом краю Солнца. Потому при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий.
Российские астрономы подчеркивают, вероятность геомагнитных возмущений 10 марта невелика. И такой космический штиль продлится до 14 марта. После этого даст о себе знать воздействие на Землю новой корональной дыры, формирование которой происходит как раз сейчас.
Накануне сообщалось, что метеорит разрушился и упал в Европе. Он был виден сразу в нескольких странах. Размер небесного тела мог достигать трех метров.
13 лет назад Челябинск пережил падение метеорита. Очевидцы вспомнили события того дня. Они говорят, что вначале было безумно ярко, а потом очень страшно.