Россияне смогут отказаться от общения с «роботами»

Компании будут обязаны информировать потребителей о применении технологий ИИ при продаже товаров и оказании услуг. Мера призвана оградить граждан от ошибок и недоразумений, возникающих при взаимодействии с алгоритмами.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на закон о регулировании ИИ. При этом многие услуги невозможно предоставить без участия искусственного интеллекта, что вызывает споры на рынке.
Законопроект, над которым работает Минцифры, обяжет организации предоставлять клиентам обслуживание без использования нейросетей, если те явно отказались от такого формата. Ориентировочный срок вступления закона в силу — 1 сентября 2027 года.
Помимо права отказа от общения с ИИ, законопроект предусматривает уведомление пользователя, когда искусственный интеллект принимает решения, затрагивающие права и свободы человека. Разработчики нейросетей должны будут проводить тестирование своих продуктов на предмет законности их применения.
Проект закона закрепляет необходимость человеческого контроля, что особенно важно в социально значимых сферах. Текст находится на рассмотрении в профильных ведомствах. В Минцифры отметили, что окончательной версии документа еще нет, и говорить о конкретных нормах преждевременно.
Как подчеркивают разработчики закона, любая технология должна применяться с учетом прав и интересов граждан. Поэтому этап согласования будет многосторонним и длительным.