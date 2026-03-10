Россияне смогут отказаться от общения с «роботами»

Проект закона закрепляет необходимость человеческого контроля, что особенно важно в социально значимых сферах. Текст находится на рассмотрении в профильных ведомствах. В Минцифры отметили, что окончательной версии документа еще нет, и говорить о конкретных нормах преждевременно.