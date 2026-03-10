Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США загадочно исчез один из главных экспертов по НЛО

Американский генерал в отставке Уильям Маккасланд, которого называют одним из главных экспертов по НЛО, бесследно пропал в США.

Источник: Аргументы и факты

Генерал Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Маккасланд, которого считают одним из главных экспертов по неопознанным летающим объектам, пропал при загадочных обстоятельствах, написала газета New York Post.

28 февраля 68-летний мужчина вышел из своего дома в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико и не вернулся. При этом он оставил в жилище телефон. Федеральное бюро расследований приступило к поискам отставного военного.

Журналист Росс Култхарт назвал пропажу генерала «серьёзным кризисом национальной безопасности». New York Post, в свою очередь, отметило, что Маккасланд является носителем «одних из самых сокровенных секретов США». Мужчина курировал работу исследовательских лабораторий на секретной авиабазе Райт-Паттерсон.

В статье также сказано, что этот объект связывают с секретными программами по разработке космического оружия и случаями наблюдения за объектами, которые якобы могут быть инопланетными.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые связывают военную эскалацию в мире с влиянием внеземных цивилизаций и пролётом межзвёздного объекта 3I/ATLAS. В Сети также появилась видеозапись с НЛО над иранским городом Карадж, сделанная за несколько минут до начала первых авиаударов 28 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше