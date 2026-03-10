В США загадочно исчез один из главных экспертов по НЛО

Напомним, ранее сообщалось, что ученые связывают военную эскалацию в мире с влиянием внеземных цивилизаций и пролётом межзвёздного объекта 3I/ATLAS. В Сети также появилась видеозапись с НЛО над иранским городом Карадж, сделанная за несколько минут до начала первых авиаударов 28 февраля.