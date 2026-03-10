В США загадочно исчез один из главных экспертов по НЛО

Генерал Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Маккасланд, которого считают одним из главных экспертов по неопознанным летающим объектам, пропал при загадочных обстоятельствах, написала газета New York Post.
28 февраля 68-летний мужчина вышел из своего дома в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико и не вернулся. При этом он оставил в жилище телефон. Федеральное бюро расследований приступило к поискам отставного военного.
Журналист Росс Култхарт назвал пропажу генерала «серьёзным кризисом национальной безопасности». New York Post, в свою очередь, отметило, что Маккасланд является носителем «одних из самых сокровенных секретов США». Мужчина курировал работу исследовательских лабораторий на секретной авиабазе Райт-Паттерсон.
В статье также сказано, что этот объект связывают с секретными программами по разработке космического оружия и случаями наблюдения за объектами, которые якобы могут быть инопланетными.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые связывают военную эскалацию в мире с влиянием внеземных цивилизаций и пролётом межзвёздного объекта 3I/ATLAS. В Сети также появилась видеозапись с НЛО над иранским городом Карадж, сделанная за несколько минут до начала первых авиаударов 28 февраля.