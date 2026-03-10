Новый ГОСТ на хурму утвердили в России

В России с 1 ноября 2026 года введут новый ГОСТ на хурму — его принятие поможет унифицировать требования на пространстве нескольких стран. Соответствующая информация следует из документа Росстандарта.
Кроме того, новый стандарт позволит снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. ГОСТ носит добровольный характер — он может применяться по инициативе.
Согласно новым правилам, в зависимости от качественных характеристик свежую хурму подразделяют на товарные сорта: высший, первый и второй. Плоды должны быть целые, чистые, твердые, со срезанными у основания плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками, передает ТАСС.
В стране с января 2027 года также установят новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Стандарт задаст четкие и жесткие требования к составу и характеристикам напитков, чтобы защитить здоровье потребителей и определить правила для производителей.
Кроме того, Росстандарт утвердил для маникюра и педикюра новый ГОСТ, который вступит в силу с 30 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом в том, что изменится в индустрии ногтевого сервиса и как это повлияет на стоимость услуг.