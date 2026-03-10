В Омске опубликовали график перекрытий города на «ВелоОмск-2026»

В Омске 6 июня 2026 года состоится XXVII городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск — 2026» имени В. М. Соколова. Соответствующий проект постановления опубликовала мэрия города.
В программе праздника запланированы два заезда. Массовый старт пройдёт на дистанции 12 километров, а для детей 4−6 лет организуют отдельный заезд на 100 метров. Оба старта намечены на 10:30.
Из-за подготовки и проведения велопраздника в центре Омска временно ограничат движение транспорта. Первые перекрытия начнут действовать уже с 10:00 5 июня и продлятся до 21:00 6 июня. В этот период для проезда закроют улицу Ленина на участке от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь, Банковский переулок от Певцова до Соборной площади, улицу Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина, а также улицу Тарскую от Ленина до Красина.
Основные ограничения введут 6 июня с 9:00 до 14:00. Для транспорта закроют сразу несколько участков в центре и у набережной. В частности, перекроют улицу Ленина от площади Победы до Ленинградской площади, улицу Герцена от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы, часть улицы Ивана Алексеева от Красина до набережной Тухачевского, а также улицы Таубе, Партизанскую, Достоевского, Спартаковскую, Щербанева, Думскую, Лермонтова, Броз Тито, Чкалова, Короленко, Степана Разина, Циолковского и ряд подъездов к Иртышской набережной.
Кроме того, ограничения затронут Иртышскую набережную на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского, а также несколько внутриквартальных проездов и участков в районе бульвара Победы и Ленинградской площади.