В Омске опубликовали график перекрытий города на «ВелоОмск-2026»

Из-за подготовки и проведения велопраздника в центре Омска временно ограничат движение транспорта. Первые перекрытия начнут действовать уже с 10:00 5 июня и продлятся до 21:00 6 июня. В этот период для проезда закроют улицу Ленина на участке от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь, Банковский переулок от Певцова до Соборной площади, улицу Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина, а также улицу Тарскую от Ленина до Красина.