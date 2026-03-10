Геомагнитный штиль наступил в Волгоградской области

Однако это затишье будет недолгим. Специалисты предупреждают, что уже совсем скоро метеозависимых волгоградцев ждет непростой период. С 14 по 20 марта, а также 23 и 24 марта магнитосфера планеты снова окажется в возбужденном состоянии. Это означает, что вероятность магнитных бурь или геомагнитных возмущений значительно возрастет. В эти дни людям, чувствительным к таким явлениям, стоит быть особенно внимательными к своему здоровью. Рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и по возможности ограничить физические нагрузки.