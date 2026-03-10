В США испугались последствий эскалации на Ближнем Востоке: Советники Трампа просят выйти из войны

Советники американского главы Дональда Трампа призывают его вывести США из войны с Ираном, пока не стало хуже. Об этом информирует The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Некоторые из советников (Трампа — прим. ред.) в частном порядке призывали его искать план выхода из конфликта из-за опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую негативную реакцию», — следует из статьи.
По словам источников, хозяин Белого дома был сильно удивлен, что Тегеран по-прежнему не сдается. Хоть они и несут большие потери в сражениях.
Также газета утверждает, что команда Трампа собирается в ближайшее время разработать план выхода Штатов из конфликта. Причем это отступление планируется преподнести как результат успешного выполнения поставленных задач ВС США.
Ранее KP.RU писал, что недавно президент России Владимир Путин переговорил с Трампом по телефону. По имеющимся данным, инициатором беседы стал Вашингтон. Политики детально обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.