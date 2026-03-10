Ричмонд
«Союзмультфильм» судится с волгоградскими бизнесменами из-за Чебурашки

Коммерсанты возмущены тем, что волгоградские предприниматели используют в коммерческих целях изображения героев советских мультфильмов.

В Арбитражный суд Волгоградской области с начала 2026 года поступило 10 претензий киностудии «Союзмультфильм» к местным бизнесменам, пять из них — в марте.

Еще пять исков предъявило ООО «Союзмультфильм». Компании возмущены тем, что волгоградские предприниматели используют в коммерческих целях изображения героев советских мультфильмов.

Сумма исковых требований составляет в разных случаях от 50 тысяч рублей до 200 тысяч. На заседании истцы должны предоставить, в частности, оригиналы чеков на покупку товаров в качестве доказательства вины бизнесменов. Последние в свою очередь могут обосновать свою позицию в письменном виде.

В числе образов, за которые могут ответить волгоградцы — Чебурашка и Крокодил Гена, Волк их мультфильма «Жил-был пес» и Антошка из «Веселой карусели».

Ранее ООО «Союзмультфильм» предъявило претензии к предпринимателю из Калача-на-Дону, которая торговала продукцией с изображением Винни Пуха.