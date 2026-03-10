Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал 100-летний жизненный путь Александра Зацепина эпохой

Президент Беларуси поздравил композитора Зацепина с юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

10 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием со дня рождения, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко отметил, что пройденный Зацепиным «жизненный путь — целая эпоха в развитии современного музыкального искусства»:

— Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений, — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Александру Зацепину, чтобы творчество композитора и в дальнейшем радовало поклонников, «способствовало развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России».

Кстати, Александр Зацепин говорил: «Мама пела мне в детстве песни на белорусском языке».

Ранее мы писали, что Лукашенко обратился к Владимиру Гостюхину, назвав его талант нравственным ориентиром.

Прочитайте еще, что Наталья Эйсмонт высказалась о женском счастье, женской дружбе и женской силе: «Нужно все успевать».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше