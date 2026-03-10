Лукашенко назвал 100-летний жизненный путь Александра Зацепина эпохой

10 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием со дня рождения, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Лукашенко отметил, что пройденный Зацепиным «жизненный путь — целая эпоха в развитии современного музыкального искусства»:
— Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений, — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Александру Зацепину, чтобы творчество композитора и в дальнейшем радовало поклонников, «способствовало развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России».
Кстати, Александр Зацепин говорил: «Мама пела мне в детстве песни на белорусском языке».
