Цветовую гамму для медработников в Приморье будут внедрять постепенно

Министерство здравоохранения России утвердило рекомендации по цветовой гамме формы для сотрудников медицинских организаций. Документ предусматривает шесть цветов в зависимости от категории персонала, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно рекомендациям, руководящий состав должен носить форму темно-синего цвета, врачи — темно-зеленого, средний медицинский персонал — светло-зеленого, младший — сиреневого. Для административного персонала предусмотрен голубой цвет, а для сотрудников немедицинских и хозяйственных служб, включая IT-специалистов, — серая форма.
Действительно ли документ пойдет на пользу врачам помогла разобраться главный акушер-гинеколог Минздрава Приморья Татьяна Курлеева.
Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в министерстве здравоохранения Приморья, речь идет о рекомендациях, направленных субъектам России для постепенного внедрения в работу медучреждений. Обязательного порядка в регионе на данный момент не введено.
«Однозначно хорошо, что такой документ появился, это позволяет нам скоординировать работу с субъектами РФ и развиваться в едином направлении. Обновленный дресс-код медицинских работников в итоге позитивно скажется на доступности медицинской помощи. Пациентам станет проще ориентироваться в медучреждениях», — отметили в краевом Минздраве.
