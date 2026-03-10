Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цветовую гамму для медработников в Приморье будут внедрять постепенно

Минздрав утвердил шесть цветов униформы для всех категорий работников — от руководящего состава до обслуживающего.

Источник: PrimaMedia.ru

Министерство здравоохранения России утвердило рекомендации по цветовой гамме формы для сотрудников медицинских организаций. Документ предусматривает шесть цветов в зависимости от категории персонала, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно рекомендациям, руководящий состав должен носить форму темно-синего цвета, врачи — темно-зеленого, средний медицинский персонал — светло-зеленого, младший — сиреневого. Для административного персонала предусмотрен голубой цвет, а для сотрудников немедицинских и хозяйственных служб, включая IT-специалистов, — серая форма.

Секс под защитой: клинические рекомендации по контрацепции появятся в России.

Действительно ли документ пойдет на пользу врачам помогла разобраться главный акушер-гинеколог Минздрава Приморья Татьяна Курлеева.

Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в министерстве здравоохранения Приморья, речь идет о рекомендациях, направленных субъектам России для постепенного внедрения в работу медучреждений. Обязательного порядка в регионе на данный момент не введено.

«Однозначно хорошо, что такой документ появился, это позволяет нам скоординировать работу с субъектами РФ и развиваться в едином направлении. Обновленный дресс-код медицинских работников в итоге позитивно скажется на доступности медицинской помощи. Пациентам станет проще ориентироваться в медучреждениях», — отметили в краевом Минздраве.

Напомним, что Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ) впервые в истории страны разработало национальные клинические рекомендации, полностью посвященные контрацепции. Документ призван стандартизировать подходы врачей к подбору противозачаточных средств и повысить осведомленность пациенток, что в конечном итоге должно сделать сексуальную и репродуктивную жизнь россиян более безопасной.