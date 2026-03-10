Жители десятка улиц Ростова останутся без электричества 10 марта

Во вторник, 10 марта, в Первомайском районе Ростова-на-Дону пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в «Донэнерго».
Света не будет с 9:00 до 17:00 на ряде улиц, включая Гераневую, Обаятельную, Волжскую, Камскую, а также в переулках Одуванчиковом, Тенистом, Прохладном, Ромашковом и Рябиновом.
Временные ограничения связаны с проведением технического обслуживания трансформаторных подстанций. Энергетики будут выполнять профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения.
