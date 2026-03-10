Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители десятка улиц Ростова останутся без электричества 10 марта

В Первомайском районе Ростова проведут техобслуживание подстанций.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 марта, в Первомайском районе Ростова-на-Дону пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в «Донэнерго».

Света не будет с 9:00 до 17:00 на ряде улиц, включая Гераневую, Обаятельную, Волжскую, Камскую, а также в переулках Одуванчиковом, Тенистом, Прохладном, Ромашковом и Рябиновом.

Временные ограничения связаны с проведением технического обслуживания трансформаторных подстанций. Энергетики будут выполнять профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!