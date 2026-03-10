Самарцы смогут увидеть падающую на Солнце комету невооруженным глазом

Комета C/2026 A1 (MAPS), которую считают «наследницей» великой кометы 1106 года, 4 апреля упадет на Солнце. Вероятно, она испарится, не долетев до поверхности, но перед этим ее яркость возрастет в десятки раз, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
«В последние 3−4 дня перед падением комету можно будет увидеть невооруженным глазом даже на дневном небе рядом с Солнцем», — рассказали в лаборатории.
С момента обнаружения в январе небесное тело уже увеличило свою яркость в 30 раз и на данный момент занимает 5-е место в списке комет. Наблюдать ее можно будет начиная с последних чисел марта. Лучшее время для этого — закат, в западной части неба, примерно в течение полутора часов после захода солнца.