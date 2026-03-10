Самарцы смогут увидеть падающую на Солнце комету невооруженным глазом

С момента обнаружения в январе небесное тело уже увеличило свою яркость в 30 раз и на данный момент занимает 5-е место в списке комет. Наблюдать ее можно будет начиная с последних чисел марта. Лучшее время для этого — закат, в западной части неба, примерно в течение полутора часов после захода солнца.