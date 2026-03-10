Астрофизик Леб: факт искусственного происхождения 3I/ATLAS станет «черным лебедем»

Исследование, которое ученый провел со своими коллегами, указывает на то, что симметричную систему вокруг межзвездной кометы образуют выбрасываемые кометой струи газа, пыли и льда, которые ритмично колеблются с периодом около семи часов и четко ориентированы относительно Солнца. Это стабилизирует положение объекта в пространстве, что напоминает работу двигателей. «Мы используем изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble, для изучения движения симметричной системы из трех струй вокруг ядра межзвездного объекта 3I/ATLAS. Колебания вокруг оси вращения демонстрируют характерное угловое отклонение порядка 20 градусов, в то время как ось вращения выровнена в направлении к Солнцу с точностью до 20 градусов», — отметил ученый в своем блоге, цитату из которого приводит газета.