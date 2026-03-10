Астрофизик Леб: факт искусственного происхождения 3I/ATLAS станет «черным лебедем»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS может иметь признаки искусственного происхождения. Если это подтвердится, то исследования кометы могут стать «черным лебедем» для человеческой цивилизации, заявил бывший профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб газете «Известия».
Исследование, которое ученый провел со своими коллегами, указывает на то, что симметричную систему вокруг межзвездной кометы образуют выбрасываемые кометой струи газа, пыли и льда, которые ритмично колеблются с периодом около семи часов и четко ориентированы относительно Солнца. Это стабилизирует положение объекта в пространстве, что напоминает работу двигателей. «Мы используем изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble, для изучения движения симметричной системы из трех струй вокруг ядра межзвездного объекта 3I/ATLAS. Колебания вокруг оси вращения демонстрируют характерное угловое отклонение порядка 20 градусов, в то время как ось вращения выровнена в направлении к Солнцу с точностью до 20 градусов», — отметил ученый в своем блоге, цитату из которого приводит газета.
Леб подчеркивает, что пока не решен фундаментальный вопрос — можно ли считать симметричную систему струй признаком технологических двигателей или речь идет о результате сублимации естественных ледяных карманов на поверхности природного объекта.
Как отметил ученый в беседе с газетой, исследования 3I/ATLAS имеют принципиальное значение, поскольку в случае подтверждения искусственного происхождения объекта и его связи с внеземным разумом это может стать «черным лебедем» для человеческой цивилизации. По его мнению, наука должна заняться целенаправленным поиском внеземных технологических артефактов.
19 декабря в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что межзвездный объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую точку от Земли. Расстояние до тела до Земли составило около 269 млн км. Следующей важной точкой для 3I/ATLAS, при сохранении его траектории, станет Юпитер, мимо которого небесное тело пройдет 16 марта на расстоянии около 53 млн км, после чего навсегда покинет Солнечную систему.
3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.