Иран опроверг слова Трампа о скором окончании войны

В КСИР назвали Трампа «преступником», а его слова о быстром окончании конфликта — «абсурдом» и «ложью». Генерал-майор подчеркнул, что США и их союзники не могут самостоятельно начинать или заканчивать военные действия против Ирана и должны выражать сожаление за свои атаки, включая убийство лидера страны и военачальников. Абдуллахи подчеркнул, попытки психологического давления не смогут ослабить Иран.