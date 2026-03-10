Ричмонд
Иран опроверг слова Трампа о скором окончании войны

Корпус стражей исламской революции заявил, что решение о завершении конфликта принимает только Тегеран.

Источник: Комсомольская правда

Иран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении войны. Генерал-майор Али Абдуллахи, командующий Центральным штабом, заявил, что Америка не может определять сроки окончания военного конфликта.

«Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», — сказал Али Абдуллахи.

В КСИР назвали Трампа «преступником», а его слова о быстром окончании конфликта — «абсурдом» и «ложью». Генерал-майор подчеркнул, что США и их союзники не могут самостоятельно начинать или заканчивать военные действия против Ирана и должны выражать сожаление за свои атаки, включая убийство лидера страны и военачальников. Абдуллахи подчеркнул, попытки психологического давления не смогут ослабить Иран.

Иранская сторона отметила, что республика никогда не начинал войн, уважая территориальную целостность соседей, она продолжит принимать решения в интересах собственного народа.

Ранее Трамп оценил ход военной операции против Ирана. Как заявил американский лидер, США уже опережает намеченный график на несколько недель и анонсировал скорое завершение военной операции на Ближнем Востоке.

