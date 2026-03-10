Иран опроверг слова Трампа о скором окончании войны

«Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», — сказал Али Абдуллахи.
В КСИР назвали Трампа «преступником», а его слова о быстром окончании конфликта — «абсурдом» и «ложью». Генерал-майор подчеркнул, что США и их союзники не могут самостоятельно начинать или заканчивать военные действия против Ирана и должны выражать сожаление за свои атаки, включая убийство лидера страны и военачальников. Абдуллахи подчеркнул, попытки психологического давления не смогут ослабить Иран.
Иранская сторона отметила, что республика никогда не начинал войн, уважая территориальную целостность соседей, она продолжит принимать решения в интересах собственного народа.
Ранее Трамп оценил ход военной операции против Ирана. Как заявил американский лидер, США уже опережает намеченный график на несколько недель и анонсировал скорое завершение военной операции на Ближнем Востоке.