Сирены завоют в Волгограде 12 марта, тревога будет учебной

В четверг, 12 марта, во всех районах Волгограда завоют сирены. В городе пройдет проверка сопряжения муниципальной и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщили в мэрии.
— В Волгограде будут включены электросирены и громкоговорители для подачи учебного сигнала «Внимание всем!», — предупреждают чиновники. Бояться и переживать не нужно.
До этого плановая проверка систем оповещения по всей стране проходила 4 марта. Сирены услышали далеко нево всех районах Волгограда.
