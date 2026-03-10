Ричмонд
Сирены завоют в Волгограде 12 марта, тревога будет учебной

В городе включат электросирены и громкоговорители.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 марта, во всех районах Волгограда завоют сирены. В городе пройдет проверка сопряжения муниципальной и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщили в мэрии.

— В Волгограде будут включены электросирены и громкоговорители для подачи учебного сигнала «Внимание всем!», — предупреждают чиновники. Бояться и переживать не нужно.

До этого плановая проверка систем оповещения по всей стране проходила 4 марта. Сирены услышали далеко нево всех районах Волгограда.

