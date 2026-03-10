«Ночь театрального искусства» готовят приморцам

В Приморском крае 27 марта 2026 года состоится акция «Ночь театрального искусства», посвящённая 150-летию Союза театральных деятелей России. Театры и культурные площадки края откроют свои двери для зрителей, чтобы показать, как рождается сцена и как устроена жизнь за кулисами, сообщает ИА DEITA.RU.