«Ночь театрального искусства» готовят приморцам

В рамках акции пройдут экскурсии по закулисью, спектакли, мастер-классы и презентации, позволяющие публике углублённо познакомиться с театральным искусством. Главные события пройдут во Владивостоке, Уссурийске и селе Черниговка.
Во Владивостоке зрители смогут посетить Приморский краевой драматический театр молодёжи, где их ждёт интересная экскурсия по закулисью, где они смогут увидеть, как работают художники, костюмеры и декорации. В театре также пройдёт импровизационный спектакль «Однажды…», построенный на историях, рассказанных зрителями.
В Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького, расположенном во Владивостоке, пройдёт целая «Театральная неделя» с 23 по 29 марта. В её рамках будут организованы экскурсии, лекции, открытая репетиция и премьера спектакля «Гамлет».
В Уссурийске вниманию зрителей будет предложена экспозиция театральных работ, мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи, а также театрализованный концерт и литературные чтения.
В Черниговке любители театра смогут посетить лекцию о театральном искусстве, на которой они узнают историю и особенности театрального жанра.
Участие в акциях бесплатное, но для посещения некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация, которая откроется 20 марта в 12 часов дня. Все желающие смогут насладиться уникальной атмосферой театра и насладиться живым творчеством исполнителей.