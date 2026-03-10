В России синтезировали криогель для очистки сточных вод

«Синтез криогелей проводили с применением криотехнологии, когда реакционную массу, содержащую биополимер и сшивающий агент, помещают в морозильную камеру и выдерживают при температуре от минус 19 до минус 80 градусов на протяжении нескольких суток, во время которых вода замерзает и сшивка биополимерных цепей происходит вокруг кристаллов льда», — рассказали в пресс-службе.