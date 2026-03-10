В России синтезировали криогель для очистки сточных вод

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) при поддержке программы «Приоритет-2030» синтезировали криогель на основе хитозана для практического применения в сфере водоочистки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Синтез криогелей проводили с применением криотехнологии, когда реакционную массу, содержащую биополимер и сшивающий агент, помещают в морозильную камеру и выдерживают при температуре от минус 19 до минус 80 градусов на протяжении нескольких суток, во время которых вода замерзает и сшивка биополимерных цепей происходит вокруг кристаллов льда», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что при этом замерзающая вода формирует макропористый каркас, который после оттаивания льда и удаления воды обеспечивает высокую механическую прочность, эластичность и проницаемость полимерного материала.
Ученые выявили, что рост пористости происходит с увеличением времени выдерживания и снижении температуры криообработки.
«По результатам лабораторных испытаний криогель показал высокую эффективность в связывании металлов, что обусловлено его развитой поверхностью и химической структурой. В дальнейшем планируются испытания адсорбента в динамическом режиме, когда очистка воды будет проводиться путем пропускания через слой сорбента», — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Александра Дранникова.
Ученый подчеркнул, что криогель открывает возможности для создания нового поколения сорбционных материалов, сочетающих высокую эффективность, экологическую безопасность и экономическую целесообразность, что делает их востребованными как для водоочистки, так и для перспективных разработок в области охраны водных ресурсов.