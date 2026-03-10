Юристы рассказали, когда россиян начнут штрафовать за борщевик на даче

— С 1 марта штрафы для физлиц за нарушение требований этого закона составят от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 700 тысяч рублей, — добавила директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.