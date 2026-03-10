Юристы рассказали, когда россиян начнут штрафовать за борщевик на даче

Россияне в начале лета рискуют столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках. Об этом во вторник, 10 марта, рассказали юристы.
— С 1 марта штрафы для физлиц за нарушение требований этого закона составят от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 700 тысяч рублей, — добавила директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.
По словам управляющего партнера юридического бюро Zharov Group Евгения Жарова, реальная угроза санкций возникнет с мая-июня 2026 года — с началом вегетационного сезона, когда растения пойдут в рост, передает РИА Новости.
В начале февраля Рослесхоз также представил проект приказа по утверждению перечня инвазивных или чужеродных растений, согласно которому американский клен и борщевик Сосновского должны признать вредными растениями для российских лесов.
Столичные специалисты ближайшие десять лет планируют постепенно удалить ясенелистные клены. Это часть нового постановления по борьбе с инвазивными видами. Чем он опасен, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.