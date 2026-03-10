На Баляева во Владивостоке начали снос ТЦ «Самоцвет» по решению суда

Иск к ООО «Специализированный застройщик “Парковые высоты”» подала администрация Владивостока, указав, что трёхэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров было возведено без разрешения на строительство и так и не получило акт ввода в эксплуатацию.