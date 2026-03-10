На Баляева во Владивостоке начали снос ТЦ «Самоцвет» по решению суда

Во Владивостоке в районе трамвайной остановки «Баляева» сегодня, 10 марта, начался снос торгового центра «Самоцвет», который Арбитражный суд Приморского края признал самовольной постройкой и обязал застройщика демонтировать.
Иск к ООО «Специализированный застройщик “Парковые высоты”» подала администрация Владивостока, указав, что трёхэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров было возведено без разрешения на строительство и так и не получило акт ввода в эксплуатацию.
При этом комплекс долгие годы работал как торговый объект: в помещениях располагались магазины и сервисные точки, вокруг сформировалась устойчивая зона притяжения для жителей соседних кварталов. После вступления решения суда в силу «Самоцвет» прекратил работу, с арендаторами расторгли договоры, предприниматели освободили площади.
Сейчас на крыше здания и по его периметру работает экскаватор и другая спецтехника. Конструкции поэтапно разбирают, металлокаркас и перекрытия режут и вывозят, территория вокруг огорожена, доступ для посторонних ограничен.
Город уже утвердил проект комплексного развития территории площадью 1,65 гектара в районе трамвайного кольца и входа в парк Минного городка: в его границы, помимо самого торгового центра, входят прилегающие коммерческие объекты и инженерные сети.
Градостроительная концепция предполагает, что на освободившемся участке появятся многоэтажные жилые дома высотой до 25 этажей с коммерческими помещениями на первых уровнях. Застройщик, помимо строительства жилья, должен будет вложиться в обновление транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и создание социальной инфраструктуры для будущих жителей квартала.