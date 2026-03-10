Ричмонд
В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Судаке временно ограничат движение 11 и 12 марта в связи со съемками фильма. Об этом сообщила администрация города.

Источник: РИА "Новости"

«С 9:00 до 19:00 — ограничение движения по автодороге 35К-005 Судак — Веселое пересечения с ул. Дорожный переулок до пересечения с ул. Горная», — говорится в сообщении.

В администрации обратили внимание, что движение по дорогам не перекрывается полностью на указанный период. Перекрытия интервальные — движение периодически останавливается на 5−10 минут, потом машины пропускают.

Ранее о кратковременных ограничениях движения предупреждали в Симферополе. На дорогах города продолжается ямочный ремонт.

