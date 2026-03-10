В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма

«С 9:00 до 19:00 — ограничение движения по автодороге 35К-005 Судак — Веселое пересечения с ул. Дорожный переулок до пересечения с ул. Горная», — говорится в сообщении.
В администрации обратили внимание, что движение по дорогам не перекрывается полностью на указанный период. Перекрытия интервальные — движение периодически останавливается на 5−10 минут, потом машины пропускают.
Ранее о кратковременных ограничениях движения предупреждали в Симферополе. На дорогах города продолжается ямочный ремонт.
Узнать больше по теме
