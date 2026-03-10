NYP: В США без вести пропал связанный с теориями об НЛО отставной генерал

В США ведутся общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого ряд независимых исследователей НЛО подозревает в возможном сокрытии информации об инопланетных существах. Об этом в воскресенье, 8 марта, пишет The New York Post.
Генерал в последний раз был замечен 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. С тех пор его местонахождение неизвестно, шериф округа объявил его в розыск. Сообщается, что у Маккасланда могут быть проблемы со здоровьем, что увеличивает риски для его безопасности.
На протяжении многих лет он служил на авиабазе Киртланд и ранее возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон. Во время службы он занимался разработками в области экспериментальных военных технологий. Сторонники теорий о внеземном происхождении НЛО считают, что именно на базе Райт-Паттерсон проводились исследования инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году. По неофициальным данным, Маккасланд был руководителем этого проекта.
Генерал ушел в отставку в 2013 году и стал ассоциироваться с темой НЛО после публикации документов WikiLeaks в 2016 году. В этих материалах содержалась переписка Тома Делонга, одного из основателей группы Blink-182, который изучал НЛО, и председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В письмах Делонг неоднократно упоминал Маккасланда и утверждал, что он и другие инсайдеры помогали ему раскрывать секретную информацию о НЛО, передает NYP.
В середине февраля президент США Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону опубликовать данные о внеземной жизни и НЛО.
Данное заявление Трамп сделал на фоне рассказов экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы о том, что он убежден в реальности внеземных цивилизаций, хотя лично никогда не видел инопланетян. Обама с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, вступив в должность.
Тогда депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что американские граждане больше не верят в российскую угрозу и поэтому власти США раздувают миф о существовании инопланетян.