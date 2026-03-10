Ричмонд
Рыженков: Политэлиты ЕС склоняются к нормализации отношений с Минском

Глава МИД Беларуси сказал, что элиты ЕС хотят нормализации отношений с Минском.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков сказал, что элиты ЕС хотят нормализации отношений с Минском. Об этом министр заявил в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Менталитет их политических элит смещается в сторону поиска путей нормализации отношений с Беларусью», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Однако процесс поиска способов восстановления связей с Беларусью замедляется, поскольку у власти в европейских странах до сих пор остается значительная часть политиков, которые были инициаторами жесткой санкционной политики против Беларуси и России. При этом, по словам Рыженкова, в Европе на самом деле осознают безрезультативность санкционного давления. «Политический строй Беларуси и России не изменился. Напротив, власть лишь укрепилась, консолидировавшись вокруг своих лидеров и общественных объединений, ставших основой развития государств», — подчеркнул глава белорусского МИД.

Он также отметил тот факт, что европейские ограничения бумерангом бьют по самому Евросоюзу. Однако, по его словам, далеко не каждый политик в ЕС готов признать ошибки и начать диалог с Беларусью, опасаясь негативной реакции и критики.

Также Рыженков сказал, что Европа игнорирует белорусские инициативы, направленные на налаживание добрососедских отношений. При этом после введения западных санкций Беларусь почти полностью переориентировала свое экономическое сотрудничество, обеспечила технологическую безопасность и освободилась от зависимости от Европейского союза. А вот ЕС, избавившись от зависимости от энергоносителей и более дешевых, но качественных продуктов из Беларуси, попал под совершенно другую: от Соединенных Штатов.

«Есть серьезные проблемы в развитии экономики, в развитии социальной сферы, как мы видим, у наших соседей в странах Балтии, которые просто угасают», — обратил внимание Рыженков.

Он также назвал действия Евросоюза политикой самоизоляции, которая, особенно в условиях конфликта на Ближнем Востоке, еще сильнее ударила по простым европейцам.

В сложившихся условиях, по мнению министра, для Европы настало время пересмотреть свою линию поведения. Беларусь представляет собой стабильное государство, обладающее развитой инфраструктурой и контролирующее важный участок границы, открывающий транспортные маршруты в Россию, Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Ранее глава МИД Рыженков задал прямой вопрос ЕС после освобождения ряда заключенных в Беларуси: «Их выпустили».

Еще глава МИД Беларуси Рыженков призвал Евросоюз опомниться.

Также мы сообщали, что легендарному композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет: «Мама пела мне в детстве песни на белорусском языке».

