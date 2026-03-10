Рыженков: Политэлиты ЕС склоняются к нормализации отношений с Минском

Однако процесс поиска способов восстановления связей с Беларусью замедляется, поскольку у власти в европейских странах до сих пор остается значительная часть политиков, которые были инициаторами жесткой санкционной политики против Беларуси и России. При этом, по словам Рыженкова, в Европе на самом деле осознают безрезультативность санкционного давления. «Политический строй Беларуси и России не изменился. Напротив, власть лишь укрепилась, консолидировавшись вокруг своих лидеров и общественных объединений, ставших основой развития государств», — подчеркнул глава белорусского МИД.