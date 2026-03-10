Рыженков: Политэлиты ЕС склоняются к нормализации отношений с Минском

«Менталитет их политических элит смещается в сторону поиска путей нормализации отношений с Беларусью», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Однако процесс поиска способов восстановления связей с Беларусью замедляется, поскольку у власти в европейских странах до сих пор остается значительная часть политиков, которые были инициаторами жесткой санкционной политики против Беларуси и России. При этом, по словам Рыженкова, в Европе на самом деле осознают безрезультативность санкционного давления. «Политический строй Беларуси и России не изменился. Напротив, власть лишь укрепилась, консолидировавшись вокруг своих лидеров и общественных объединений, ставших основой развития государств», — подчеркнул глава белорусского МИД.
Он также отметил тот факт, что европейские ограничения бумерангом бьют по самому Евросоюзу. Однако, по его словам, далеко не каждый политик в ЕС готов признать ошибки и начать диалог с Беларусью, опасаясь негативной реакции и критики.
Также Рыженков сказал, что Европа игнорирует белорусские инициативы, направленные на налаживание добрососедских отношений. При этом после введения западных санкций Беларусь почти полностью переориентировала свое экономическое сотрудничество, обеспечила технологическую безопасность и освободилась от зависимости от Европейского союза. А вот ЕС, избавившись от зависимости от энергоносителей и более дешевых, но качественных продуктов из Беларуси, попал под совершенно другую: от Соединенных Штатов.
«Есть серьезные проблемы в развитии экономики, в развитии социальной сферы, как мы видим, у наших соседей в странах Балтии, которые просто угасают», — обратил внимание Рыженков.
Он также назвал действия Евросоюза политикой самоизоляции, которая, особенно в условиях конфликта на Ближнем Востоке, еще сильнее ударила по простым европейцам.
В сложившихся условиях, по мнению министра, для Европы настало время пересмотреть свою линию поведения. Беларусь представляет собой стабильное государство, обладающее развитой инфраструктурой и контролирующее важный участок границы, открывающий транспортные маршруты в Россию, Китай и страны Юго-Восточной Азии.
