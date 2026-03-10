Ричмонд
В Волгограде 12 марта взвоют сирены: мэрия предупредила горожан о проверке

В городе пройдет очередная проверка систем оповещения.

Жителям Волгограда стоит подготовиться к громким звукам на улицах. В ближайший четверг, 12 марта 2026 года, во всех районах города-героя завоют электросирены и включатся громкоговорители. В мэрии Волгограда уже официально подтвердили: в городе пройдет масштабная проверка системы оповещения.

Специалисты будут тестировать, насколько четко муниципальная система «дружит» с региональной. Это плановое мероприятие, которое необходимо для отработки учебного сигнала «Внимание всем!». Горожан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике: проверка нужна только для того, чтобы убедиться в исправности оборудования.

Такие тренировки проводятся регулярно. 12 марта звук сирен станет лишь сигналом того, что автоматика работает штатно. Никаких реальных угроз для населения нет, поэтому бежать в укрытия или предпринимать какие-либо экстренные действия волгоградцам не потребуется.

А еще волгоградцев предупредили о резком потеплении — воздух прогреется до плюс 16 градусов.

