В Волгограде 12 марта взвоют сирены: мэрия предупредила горожан о проверке

Специалисты будут тестировать, насколько четко муниципальная система «дружит» с региональной. Это плановое мероприятие, которое необходимо для отработки учебного сигнала «Внимание всем!». Горожан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике: проверка нужна только для того, чтобы убедиться в исправности оборудования.