Более 1500 омичей уже отчитались о доходах, полученных в 2025 году

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

УФНС по Омской области сообщила о том, что уже более 1 500 омичей исполнили обязанность по заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и отчитались о доходах, полученных в 2025 году.

Тем, для которых единственный доход — это «белая» зарплата, полученная по месту официального трудоустройства, подавать такую декларацию не надо. По форме 3-НДФЛ в налоговую должны отчитаться лишь определенные категории граждан. К ним относятся:

— Граждане, продавшие недвижимость с периодом владения менее пяти лет за сумму более 1 млн рублей для жилого имущества и 250 тысяч рублей для нежилого.

— Получившие доход с продажи транспортных средств, находящихся в собственности менее трех лет и стоимостью более 250 тысяч рублей.

— Получившие в дар имущество не от близких родственников.

— Лица, выигравшие в лотерею суммы менее 15 тысяч рублей.

— Получившие доход от аренды, от продажи доли в уставном капитале организации или от зарубежных источников.

— Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ нужно до 30 апреля 2026 года.

