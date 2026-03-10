Нижегородцев предупреждают о «комарином апокалипсисе» этим летом

Нашествие комаров прогнозируют в Нижегородской области этим летом. Всему виной — аномально снежная зима, которая может спровоцировать мощный паводок в апреле-мае, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Весенний разлив станет причиной появления мелких прогреваемых луж: по словам Никонова, это идеальные «инкубаторы» для комаров вида Aedes (ранневесенние) и Culex (летние комары).
При этом погода этой весной может еще измениться. Существует три сценария. В первом, самом пессимистичном случае апрель и май будут теплыми, и тогда «комариного апокалипсиса» точно не избежать.
При затяжной весне холод задержит нашествие комаров, которое придет, вероятно, к июлю.
В случае, если апрель будет аномально сухим, то вода уйдет мгновенно. Но тут шансов мало.
«Следим за половодьем на Оке (уровень >4−5 м в Нижнем) — если затопит поймы надолго, комары накроют волной уже в конце мая», — пояснил Никонов.
