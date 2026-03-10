Ричмонд
Нижегородцев предупреждают о «комарином апокалипсисе» этим летом

Всему виной — аномально снежная зима, которая может спровоцировать мощный паводок в апреле-мае.

Источник: Нижегородская правда

Нашествие комаров прогнозируют в Нижегородской области этим летом. Всему виной — аномально снежная зима, которая может спровоцировать мощный паводок в апреле-мае, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Весенний разлив станет причиной появления мелких прогреваемых луж: по словам Никонова, это идеальные «инкубаторы» для комаров вида Aedes (ранневесенние) и Culex (летние комары).

При этом погода этой весной может еще измениться. Существует три сценария. В первом, самом пессимистичном случае апрель и май будут теплыми, и тогда «комариного апокалипсиса» точно не избежать.

При затяжной весне холод задержит нашествие комаров, которое придет, вероятно, к июлю.

В случае, если апрель будет аномально сухим, то вода уйдет мгновенно. Но тут шансов мало.

«Следим за половодьем на Оке (уровень >4−5 м в Нижнем) — если затопит поймы надолго, комары накроют волной уже в конце мая», — пояснил Никонов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что федеральные трассы М‑7 «Волга», Р‑177 «Поветлужье» и Р‑158 Н. Новгород — Саратов в Нижегородской области готовятся к половодью.