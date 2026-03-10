Новый поворот в деле Эпштейна: Власти США начали обыск на таинственном ранчо

Власти Нью-Мексико начали обыск на ранчо, ранее принадлежавшем скандальному финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает New York Post.
Расследование было возобновлено на прошлой неделе. Считается, что Эпштейн когда-то принимал гостей на этом ранчо, которое расположено почти в 50 км к югу от Санта-Фе. Изначально возбужденное дело было закрыто в 2019 году по запросу федеральных прокуроров Нью-Йорка.
После этого прокуроры заявили, что «разоблачения, изложенные в ранее засекреченных файлах ФБР, требуют дальнейшего изучения». В прошлом месяце законодатели Нью-Мексико учредили комиссию для расследования.
Они хотят выяснить, использовалось ли ранчо для содействия сексуальному насилию и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также предполагалось, что Эпштейн перевозил туда несовершеннолетних девочек на своем частном самолете.
Напомним, Минюстом США были опубликованы данные о преступлениях скандального финансиста. В материалах дела были указаны имена многих европейских и американских политиков.
Ранее KP.RU писал, что Минюст США не опубликовал десятки протоколов ФБР по делу Эпштейна. Согласно заявлениям СМИ, из 325 документов 90 из них не были обнародованы.