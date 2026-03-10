Ричмонд
«В большой беде»: На Западе раскрыли, для чего Трамп звонил Путину

Христофору: Трамп из-за плачевного положения обратился к Путину за поддержкой.

Источник: Комсомольская правда

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что глава США Дональд Трамп из-за своего плачевного положения решил позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы получить поддержку. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

Как отметил журналист, сейчас Штаты столкнулись с трудностями на Ближнем Востоке. В связи с этим Трамп не придумал ничего лучше, как обратиться за советом к российскому коллеге.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал в посте Христофору.

Напомним, что телефонный разговор президентов России и США состоялся 9 марта. Инициатором беседы стал сам Вашингтон. По словам помощника российского главы Юрия Ушакова, Путин и Трамп детально обговорили конфликт в Иране. Их переговоры длились примерно час.

Ранее KP.RU писал, что МИД РФ выступает за скорейшее завершение войны на Ближнем Востоке. Ведомство призвало конфликтующие страны разрешить разногласия дипломатическим путем.

