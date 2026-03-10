Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников

Спецслужбы Украины и их зарубежные «кукловоды», планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников в интервью «Российской газете» по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК. По его словам, планируемые террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения.
«По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками», — отметил Бортников.
Он согласился с тем, что это настоящий «второй фронт» в российском тылу.
В такой ситуации предупреждение нападений и оперативное реагирование на них может быть только силовым, причем с опорой на данные разведки, контрразведки и результаты оперативно-разыскной деятельности, пояснил Бортников.
«Ещё раз подчеркну: если бы мы в своё время не выстроили общегосударственную систему противодействия терроризму, сейчас бы наша работа была существенно затруднена», — добавил он.