Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные кураторы, по сути, объявили России настоящую диверсионно-террористическую войну, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: РИА "Новости"

Спецслужбы Украины и их зарубежные «кукловоды», планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников в интервью «Российской газете» по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК. По его словам, планируемые террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения.

«По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками», — отметил Бортников.

Он согласился с тем, что это настоящий «второй фронт» в российском тылу.

В такой ситуации предупреждение нападений и оперативное реагирование на них может быть только силовым, причем с опорой на данные разведки, контрразведки и результаты оперативно-разыскной деятельности, пояснил Бортников.

«Ещё раз подчеркну: если бы мы в своё время не выстроили общегосударственную систему противодействия терроризму, сейчас бы наша работа была существенно затруднена», — добавил он.

