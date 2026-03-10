Ричмонд
В Татарстане собственников архитектурных памятников попросили срочно убрать снег с крыш

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия рекомендовал собственникам зданий, признанных архитектурными памятниками, немедленно заняться чисткой кровель от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: ИА Татар-информ

Дело в том, что выпавший этой зимой в аномальных количествах снег создает повышенную нагрузку на несущие конструкции объектов культурного наследия, что создает угрозу их целостности.

«Важно обратить особое внимание на зоны с большим количеством снега, соединения конструкций и декоративные элементы, чувствительные к нагрузкам», — подчеркнули в комитете.

Соответствующие рекомендации направлены на сохранение исторической ценности памятников и предупреждение возможных аварийных ситуаций, уточнили в пресс-службе.

Ранее во время традиционного субботнего совещания Раис РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам.

