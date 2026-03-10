Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов поздравил знаменитого композитора Зацепина со столетием

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление со 100-летним юбилеем народному артисту России, композитору Александру Зацепину, сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Он поблагодарил музыканта за сотрудничество с петербургскими театрами и большой вклад в культурную жизнь города.

«Созданные Вашим талантом произведения — музыка к фильмам Леонида Гайдая и других известных режиссеров, песни, которые вошли в репертуар знаменитых исполнителей — завоевали любовь и признание многих поколений», — подчеркнул господин Беглов.

Градоначальник пожелал Александру Зацепину продолжать радовать людей музыкой, а также успехов, крепкого здоровья и вдохновения. Известно, что 26 марта прославленный композитор даст концерт в БКЗ в честь своего юбилея.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше