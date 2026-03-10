СМИ: Бойцы ВСУ пытались проникнуть в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду

Украинские бойцы пытались проникнуть на территорию освобожденного Купянска, переодевшись в гражданскую одежду — военные хотели восполнить дефицит патронов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным канала, российские солдаты заметили трех диверсантов у реки Оскол, остальных засекли у южных границ города. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы рассматривали разбитую технику и извлекали из нее мины и цинковые контейнеры.
— Все это планировалось использовать в дальнейшем для проведения новых атак. Пленные вэсэушники рассказали нашим военным, что на поле боя испытывают дефицит патронов, а потому ищут их в разбитой технике, — отметили в публикации.
Журналисты добавили, что российский оператор беспилотника также заметил недалеко от города украинскую ДРГ. Один из вражеских солдат, увидев дрон, открыл огонь и раскрыл позиции сослуживцев. В итоге их ликвидировали беспилотники ВС РФ на оптоволокне.
Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.
6 марта стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Сосновое в Донецкой Народной Республике. Освобождением поселка занимались подразделения группировки войск «Запад».