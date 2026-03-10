Ричмонд
КСИР заявил об ударе по военной базе США Харир в Иракском Курдистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военной базе Соединенных Штатов Америки Харир в Иракском Курдистане. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Ирана.

Гостелерадиокомпания республики уточнила, что по базе выпустили пять ракет.

Ранее центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.

Армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. В районе поселения Хиям бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы.

Иранские военные, в свою очередь, предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов.

Советник по внешней политике при канцелярии верховного лидера Ирана Камаль Харази заявил, что страна готова к затяжному конфликту с США. Места для дипломатии больше нет, поскольку США дважды наносили удары в ходе переговоров.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
