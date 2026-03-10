Ричмонд
Власти сказали, когда Минск полностью перейдет на светодиодное освещение

Городские власти сказали, что освещение белорусской столицы перейдет на светодиоды.

Источник: Комсомольская правда

Модернизацию сети уличного освещения обсудили на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в пресс-службе города.

— До 2030 года в Минске все освещение перейдет на светодиоды, что снизит потребление энергии и повысит безопасность на дорогах, — сказал директор «Мингорсвета» Александр Воробцов.

Сообщается, что архитектурная подсветка появится на домах, прилегающих к МКАД, второму транспортному кольцу и третьей линии метро. Кроме того, иллюминацию планируют сделать на улице Мирошниченко, частично на Партизанском проспекте, улице Орловской, на площади Старый Аэропорт.

Еще рассказали, что объемные световые фигуры появятся в парке имени Уго Чавеса, Лошицком парке и в парке 900-летия Минска.

