В Новосибирске отмечают 100-летний юбилей Александра Зацепина

Празднования начались 1 февраля в Детской музыкальной школе № 1 имени Зацепина с фестиваля «Музыкальный мир Зацепина», где молодые таланты от 7 до 18 лет исполняют композиции маэстро в дистанционном формате до 15 марта.
Сегодня в 15 школах города вместо звонков учащиеся услышат музыку Александра Сергеевича. В 16:40 в Детском доме культуры им. Д. Н. Пичугина стартует «Музыкальный калейдоскоп» с рассказами о жизни и творчестве композитора и исполнением его популярных произведений.
15 марта в 12:00 в Доме культуры «Академия» пройдёт интерактивный музыкальный ринг «Этот мир придуман не нами…», где зрители выберут лучшую композицию Зацепина. 19 марта в 14:00 в Культурно-досуговом центре им. К. С. Станиславского состоится концерт «Кино и музыка едины» с исполнением известных песен композитора из фильмов.
В течение года запланированы десятки тематических музыкальных программ, вечеров и конкурсов в городских учреждениях культуры.
«Александр Сергеевич подарил нам незабываемые хиты, ставшие символами эпох. Его музыка навсегда вошла в историю российской культуры и стала частью души каждого россиянина», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.