В Новосибирске отмечают 100-летний юбилей Александра Зацепина

15 марта в 12:00 в Доме культуры «Академия» пройдёт интерактивный музыкальный ринг «Этот мир придуман не нами…», где зрители выберут лучшую композицию Зацепина. 19 марта в 14:00 в Культурно-досуговом центре им. К. С. Станиславского состоится концерт «Кино и музыка едины» с исполнением известных песен композитора из фильмов.