Хирург, который воспитал гения: детство композитора Александра Зацепина

Народный артист России Александр Зацепин приоткрыл дверь в своё прошлое. В интервью он рассказал, что его путь в музыку начался не в консерватории, а дома, под звуки старого патефона. Первые попытки сочинять он делал ещё в 10−11 лет, в музыкальной школе. Но главным учителем для него стал отец — человек в белом халате, с душой, преданной опере. Несмотря на профессию хирурга, он коллекционировал пластинки с записями великих певцов и каждую субботу посвящал музыкальному просвещению сына. 40−50 минут прослушивания арий в исполнении Шаляпина, Лемешева и Козловского стали для юного Саши лучшей школой. Смотрите тёплое видео о семейных традициях и истоках большого таланта.