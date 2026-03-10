В Новороссийске запретили к ввозу 20 тонн зараженных мандаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Мандарины доставили в Новороссийск из Турции. При проверке специалисты обнаружили карантинный объект — черного соснового усача.
«Наличие вредителя подтверждено заключением карантинной экспертизы. С целью предотвращения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории РФ зараженная партия была обеззаражена», — сообщили в ведомстве.
Ранее вредителя нашли в баклажанах, доставленных в Краснодарский край из Ирана. В партии объемом 14,5 тонн обнаружили западного цветочного трипса.
