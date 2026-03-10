Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске запретили к ввозу 20 тонн зараженных мандаринов

Черного соснового усача нашли в партиях турецких мандаринов в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске запретили к ввозу 20 тонн зараженных мандаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Мандарины доставили в Новороссийск из Турции. При проверке специалисты обнаружили карантинный объект — черного соснового усача.

«Наличие вредителя подтверждено заключением карантинной экспертизы. С целью предотвращения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории РФ зараженная партия была обеззаражена», — сообщили в ведомстве.

Ранее вредителя нашли в баклажанах, доставленных в Краснодарский край из Ирана. В партии объемом 14,5 тонн обнаружили западного цветочного трипса.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше