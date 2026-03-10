Адвокат Островскис: Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян

Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях в отношении граждан России примерно в 20 процентах случаев. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал бельгийский адвокат Валериус Островскис.
Однако, как уточнил юрист, не все решения суда об аннулировании автоматически ведут к исключению из санкционного списка. На практике после аннулирования Совет ЕС нередко повторно включает то же лицо в список на измененных основаниях, в результате чего ограничения сохраняются, и человеку приходится вновь оспаривать их в суде.
— Любое физическое лицо или компания, включенные в санкционный список ЕС, могут оспорить санкции, наложенные на них, в судах ЕС, а также путем подачи запросов о пересмотре санкций непосредственно в Совет ЕС. Лицо, находящееся под санкциями, также имеет право доступа к материалам дела, содержащим доказательства, использованные Советом ЕС для обоснования включения этого лица в список, — пояснил Островскис в беседе с РИА Новости.
11 февраля суд Евросоюза впервые сделал выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций. Речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, которая попала в санкционные списки в июле 2022 года.
При этом 6 февраля суд Евросоюза подтвердил право государств — членов ЕС конфисковывать машины, ввезенные из РФ с нарушением санкционного режима.