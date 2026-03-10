Адвокат Островскис: Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян

Однако, как уточнил юрист, не все решения суда об аннулировании автоматически ведут к исключению из санкционного списка. На практике после аннулирования Совет ЕС нередко повторно включает то же лицо в список на измененных основаниях, в результате чего ограничения сохраняются, и человеку приходится вновь оспаривать их в суде.