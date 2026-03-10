В Новосибирске утром 10 марта массово пропал интернет

Во вторник, 10 марта 2026 года, жители Новосибирска столкнулись с перебоями в работе интернета. Сервис «Сбой.рф», отслеживающий жалобы пользователей, зафиксировал рост обращений с утра, и их количество продолжает увеличиваться.
Горожане сообщают о трудностях с доступом к сайтам, медленной загрузке страниц и полном отсутствии соединения. По карте обращений видно, что неполадки затрагивают разные районы города и носят массовый характер.
На данный момент официальных комментариев от операторов связи о причинах сбоев не поступало.
Информация уточняется.